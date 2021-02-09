В "Спартаке" назвали причину судебного разбирательства с "Тамбовом"

Директор по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов рассказал, почему клуб подал в суд на "Тамбов".

"Они весной прошлого года пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг 2 миллиона 594 тысячи рублей от 30 сентября 2020 года, но так и не оплатили", - сказал Фетисов.

Напомним, что сумма претензий "красно-белых" составляет как раз 2,6 миллиона рублей.

"Спартак" по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а "Тамбов" - 16-е.

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