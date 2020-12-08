В "Спартаке" назвали причину увольнения Газизова

Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал, почему руководство московского клуба приняло решение уволить Шамиля Газизова с поста генерального директора.

"Шамиль Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры "Спартака". Это касается и спортивной части, и менеджмента", — приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Газизов пришел в "Спартак" в конце прошлого сезона, сменив на посту генерального директора уволенного Томаса Цорна. Всего Газизов проработал в "Спартаке" всего 151 день.

После 17 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав одинаковое количество очков с лидирующим "Зенитом".

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