В "Спартаке" назвали приоритетные трансферные цели

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что московский клуб в летнее трансферное окно собирается приобрести правого защитника и опорного полузащитника.

"У нас есть сформированный шорт-лист по правому защитнику – он согласован с главным тренером. При этом мы согласовали две кандидатуры по опорнику – если будет принято решение приобрести игрока в центр полузащиты. В приоритете правый защитник. Тренер список согласовал – приоритеты в нем выделены. Мы приступили к переговорам. Это иностранцы. Что касается правого защитника, это не игрок, которому 21 год, – постарше. При этом это не футболист, который приближается к 30-летней отметке", – приводит слова Мележикова "Чемпионат".

Напомним, что в прошлом сезоне "Спартак" занял второе место в Российской Премьер-Лиге. Таким образом, "красно-белые" гарантировали себе попадание в квалификационный раунд Лиги Чемпионов.

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