В "Спартаке" назвали сроки восстановления двух травмированных основных игроков
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о сроках возвращения в строй французского защитника Самуэля Жиго и бразильского полузащитника Фернандо.
"Фернандо через 7-10 дней начнет набирать форму. Возможно, он сыграет уже в марте. Жиго, как и планировалось, должен приступить к занятиям в общей группе в конце марта", – приводят слова Вартапетова российские СМИ.
В нынешнем сезоне 27-летний Фернандо провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. На счету 25-летнего Жиго один забитый мяч и один голевой пас в восьми поединках.
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|19
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|Динамо Москва
|19
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