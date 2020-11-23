В "Спартаке" назвали сроки восстановления Соболева

Глава Департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что нападающий команды Александр Соболев успешно прооперирован в связи с травмой колена. Форвард пропустит оставшиеся матчи в этом году.

"Соболев успешно прооперирован в Италии по поводу травмы коленного сустава. Ожидаем, что игрок вернется в общую группу в период зимней паузы. К возобновлению чемпионата точно должен быть готов", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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