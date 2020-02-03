В "Спартаке" назвали сроки восстановления травмированного Шюррле



Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Лисин рассказал, когда в строй вернется немецкий нападающий Андре Шюррле, который получил травму в матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер против "Ростова" (2:1).

"Шюррле сейчас работает по индивидуальной программе, у него повреждение правой стопы, восстановление займет около 5-10 дней, скорее всего на турнире Кубок Париматч Премьер он уже не сыграет", - сказал Лисин в эфире программы "Все на Матч".

Шюррле перешел в "Спартак" летом 2019 года из дортмундской "Боруссии" на правах аренды за один миллион евро. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел за московский клуб 18 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Летом 2020 года "Спартак" может выкупить трансфер игрока за восемь миллионов евро.

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