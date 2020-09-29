В "Спартаке" назвали сумму солидарных выплат за Миранчука
Глава департамента по коммуникациям московского "Спартака" Антон Фетисов рассказал, сколько клуб заработает на трансфере полузащитника Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту".
"Академия "Спартака" получит около 85,5 тысяч евро. С учётом того, что "Аталанта" будет выплачивать деньги "Локомотиву" несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно", - сказал Фетисов.
Напомним, что "Аталанта" заплатила за российского хавбека 14,5 миллионов евро и заключила с ним контракт по схеме "4+1".
Братья Миранчуки до 2011 года находились в структуре "Спартака", но их отчислили из-за недостатка физической силы.
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|Милан
|27
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|10
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|26
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|32
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|Сассуоло
|26
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|26
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|Лечче
|27
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