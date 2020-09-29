В "Спартаке" назвали сумму солидарных выплат за Миранчука

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В "Спартаке" назвали сумму солидарных выплат за Миранчука

Глава департамента по коммуникациям московского "Спартака" Антон Фетисов рассказал, сколько клуб заработает на трансфере полузащитника Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту".

"Академия "Спартака" получит около 85,5 тысяч евро. С учётом того, что "Аталанта" будет выплачивать деньги "Локомотиву" несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно", - сказал Фетисов.

Напомним, что "Аталанта" заплатила за российского хавбека 14,5 миллионов евро и заключила с ним контракт по схеме "4+1".

Братья Миранчуки до 2011 года находились в структуре "Спартака", но их отчислили из-за недостатка физической силы.

Не пропустите: Геркус заявил, что Миранчуку будет сложно адаптироваться в "Аталанте". | http://soccernews.ru
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