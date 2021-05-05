В "Спартаке" назвали возможную причину ухода Газизова

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Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов поделился мнением о бывшем генеральном директоре команды Шамиле Газизове.

"Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к "Спартаку". Он покинул клуб по соглашению сторон. Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в "Спартаке". Но тут ничего не поделать – это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены", – приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Газизов подал в суд на "Спартак", так как московский клуб не выплатил ему полную сумму компенсации за досрочный разрыв контракта. Специалист получил 100 миллионов рублей, но намерен получить еще 300 миллионов. Судебное заседение запланировано на 3 июня.

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