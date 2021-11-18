В "Спартаке" не стали комментировать новость о зарплате Зобнина

Фото инстаграм Романа Зобнина

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов оставил без реакции вопрос о просьбе полузащитника Романа Зобнина урезать его зарплату.

Напомним, что хавбек "красно-белых" якобы попросил сократить его годичный оклад в клубе с 3,3 до 2 миллионов евро, поскольку его игра не соответствует уровню зарплаты.

"Мы не комментируем детали контрактов с футболистами", - сказал Зеленов.

Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил 2 гола.

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