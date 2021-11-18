В "Спартаке" не стали комментировать новость о зарплате Зобнина

1 Теги спартак москвароман зобнин

В "Спартаке" не стали комментировать новость о зарплате Зобнина

Фото инстаграм Романа Зобнина

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов оставил без реакции вопрос о просьбе полузащитника Романа Зобнина урезать его зарплату.

Напомним, что хавбек "красно-белых" якобы попросил сократить его годичный оклад в клубе с 3,3 до 2 миллионов евро, поскольку его игра не соответствует уровню зарплаты.

"Мы не комментируем детали контрактов с футболистами", - сказал Зеленов.

Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: В Госдуме отреагировали на новость о просьбе Зобнина сократить его зарплату. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ej67

Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Химки" вернут тренера, уволенного в конце октября

"Химки" вернут тренера, уволенного в конце октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов