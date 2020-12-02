В "Спартаке" недовольны тем, что клуб не определился с местом тренировочных сборов

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В "Спартаке" недовольны тем, что клуб не определился с местом тренировочных сборов

Руководство "Спартака" недовольно тем, что клуб до сих пор не решил, где проведет тренировочные зимние сборы. Об этом сообщает "СЭ".

Ответственность за это несет генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Ранее сообщалось, что в ближайшие дни он покинет команду.

"Действительно, в данный момент сложилась такая ситуациям, что клуб пока не знает где и в какие сроки будут проводиться тренировочные сборы. Работа в этом направлении идет, место сборов будет определено в ближайшее время", - прокомментировали ситуацию в "Спартаке".

После 16 туров РПЛ "красно-белые" идут на 3 месте в таблице.

А еще: Газизов отреагировал на информацию о возможном уходе из "Спартака"| http://soccernews.ru
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