В "Спартаке" объяснили, чем московский клуб лучше "Арсенала"

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В "Спартаке" объяснили, чем московский клуб лучше "Арсенала"

Пресс-служба "Спартака" ответила болельщику, который задал вопрос, почему стоит болеть за московский клуб, а не за лондонский "Арсенал".

"Давай посмотрим. Во-первых, мы боремся за чемпионство, а не за выживание в лиге. Во-вторых, наши форварды забивают только в ворота соперников. В-третьих, Москва – красная. Не можем сказать это о Лондоне", – говорится в сообщении пресс-службы "красно-белых" в англоязычном Twitter "Спартака".

После 18 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего "Зенита" на три очка. "Арсенал" после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая зону вылета на пять очков.

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