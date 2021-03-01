В "Спартаке" объяснили, чем в клубе занимается Зарема

Теги спартак москва

В "Спартаке" объяснили, чем в клубе занимается Зарема

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о зоне ответственности в клубе Заремы Салиховой, жены владельца "красно-белых" Леонида Федуна.

"Я бы не сказал, что Зарема Равильевна активно участвует в жизни клуба. Уж точно не более того, о чем говорилось ранее – финансовый аудит, проверка решений операционной эффективности. Финального решения – войдет она или нет – в управляющий орган, нет. Если войдет, узнаем", – приводит слова Фетисова "Рейтинг букмекеров".

Не пропустите: "Спартак" проиграл четвертый матч подряд.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов