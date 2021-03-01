В "Спартаке" объяснили, чем в клубе занимается Зарема

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о зоне ответственности в клубе Заремы Салиховой, жены владельца "красно-белых" Леонида Федуна.

"Я бы не сказал, что Зарема Равильевна активно участвует в жизни клуба. Уж точно не более того, о чем говорилось ранее – финансовый аудит, проверка решений операционной эффективности. Финального решения – войдет она или нет – в управляющий орган, нет. Если войдет, узнаем", – приводит слова Фетисова "Рейтинг букмекеров".

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