В "Спартаке" объяснили нахождение Пруцева на сборе команды в ОАЭ

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что на сборе команды в ОАЭ находится полузащитник самарских "Крыльев Советов" Данил Пруцев.

"Пруцев находится на просмотре — договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время", — приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Спартак" может заплатить за хавбека порядка 1,6 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Пруцев провел за "Крылья Советов" 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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