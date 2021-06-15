В "Спартаке" объяснили отсутствие интереса к Пиняеву

Фото инстаграм Сергея Пиняева

Спортивный директор московского "Спартака" Дмитрий Попов рассказал, почему "красно-белые" не претендуют на полузащитников "Чертаново" Сергея Пиняева и Артёма Соколова.

"Селекция по молодым российским игрокам ведётся. Сейчас есть переговоры по двум игрокам. По Пиняеву и Соколову знают все. Хорошие игроки. Но мы сконцентрированы на других кандидатурах. Пиняев и Соколов переросли "Спартак-2", особенно первый. А до "Спартака" ещё не доросли. Поэтому ими мы не интересовались. Дайте нам сделать выбор, а потом через пару лет будете критиковать или говорить, что мы всё сделали правильно", - сказал Попов.

16-летний Пиняев в прошлом сезоне забил 2 мяча и сделал 5 ассистов в 31 игре. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

18-летний Соколов отличился за указанный период 3 голами и 1 результативной передачей в 14 матчах. Его рыночная стоимость - 450 тысяч евро.

Не пропустите: В "Спартаке" высказались о натурализации Жиго. | http://soccernews.ru