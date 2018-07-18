В "Спартаке" объяснили отсутствие трех игроков на тренировке команды в среду

В московском "Спартаке" объяснили отсутствие трех игроков на сегодняшней тренировке команды.

Так, глава медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов сообщил: "Есть группа футболистов, которая не тренировалась на равных с партнерами. Это Артем Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо и Луис Адриано. К счастью, их отсутствие не связано с серьезными повреждениями, но тренерский штаб "Спартака" принял решение об индивидуальной работе каждого из них в связи с мышечной усталостью игроков, накопленной в интенсивных тренировках и контрольных матчах".

Напомним, Ташаев высказался об атмосфере в "Спартаке". | soccernews.ru