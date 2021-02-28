В "Спартаке" объяснили, почему Бакаев не перешел в "Динамо"

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов объяснил, почему "красно-белые" отказали "Динамо" в продаже полузащитника Зелимхана Бакаева.

"Динамо" обратилось, но мы специально подняли завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Этого не было в планах. И в последний день такие вещи не решаются. Либо "Динамо" надо было обращаться раньше, либо давать такую цену, когда мы бы сказали: ок, отказаться нельзя. То есть сделать нам предложение, от которого нельзя отказаться. Мы не планировали продавать игрока. Мы на него рассчитываем, тренер на него рассчитывает. Сто процентов будет возможность играть", — приводит слова Попова "Рейтинг Букмекеров".

По некоторым данным, "Динамо" предложило за Бакаева пять миллионов евро, а "Спартак" потребовал за него 12 миллионов.

24-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". Всего он провел за московский клуб 64 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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