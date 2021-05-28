В "Спартаке" объяснили, почему не стоит обращать внимание на связанные с клубом трансферные слухи

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов дал понять, что пока клуб предметно не работает над потенциальными трансферами.

"Ждём тренера. Он команду ещё не видел (арендованных, например). Серьёзно о трансферах стоит говорить только после этого", - цитирует Фетисова "Р-Спорт".

Напомним, что в минувший понедельник "Спартак" возглавил португалец Руй Витория. Контракт с ним рассчитан на два года.

В минувшем сезоне "красно-белые" финишировали в РПЛ на втором месте и получили право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Спартак" нацелился на хавбека "Бенфики". | http://soccernews.ru