В "Спартаке" объяснили, почему не стоит обращать внимание на связанные с клубом трансферные слухи
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов дал понять, что пока клуб предметно не работает над потенциальными трансферами.
"Ждём тренера. Он команду ещё не видел (арендованных, например). Серьёзно о трансферах стоит говорить только после этого", - цитирует Фетисова "Р-Спорт".
Напомним, что в минувший понедельник "Спартак" возглавил португалец Руй Витория. Контракт с ним рассчитан на два года.
В минувшем сезоне "красно-белые" финишировали в РПЛ на втором месте и получили право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.
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