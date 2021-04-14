В "Спартаке" объяснили, почему сотрудник клуба не нарушал регламент, когда зашел в судейскую на стадионе "Локомотива"

Фото: сайт "Спартака"

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что начальник команды Василий Козловцев не нарушал регламент Российской Премьер-Лиги, когда заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива".

"Нет, не нарушение. Для подтверждения протокола он должен с ним ознакомиться и сообщить код, который, фактически является подтверждением согласия с протоколом. Сообщить любым способом: по телефону, смс или лично", — приводит слова Фетисова "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник "Локомотива" Станислав Сухина, которые ранее работал арбитром на матчах чемпионата России, заходил в судейскую комнату перед матчем со "Спартаком". В ближайшее время РФС должен вынести вердикт по этому эпизоду.

Не пропустите: Представители Маслова отреагировали на резкие слова Ловчева. | http://soccernews.ru