В "Спартаке" объяснили появление Урунова в заявке команды на сезон

Фото инстаграм Остона Урунова

Пресс-атташе московского "Спартака" Ярослав Кулемин отрицает, что клуб решил дозаявить полузащитника Остона Урунова.

"Урунов находится в списке ФНЛ, он не может играть за основную команду. Почему он числится в заявке основной команды? Техническая ошибка сайта РПЛ", - объяснил представитель "красно-белых".

После перехода в "Спартак" в августе 2020 года Урунов забил 1 гол в 9 матчах. Сдавался в аренду "Уфе".

20-летний узбек связан с клубом контрактом ещё на четыре сезона, однако его готовы продать в случае поступления достойного предложения.

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