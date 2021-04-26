В "Спартаке" объяснили скандальный твит после победы над ЦСКА

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Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов озвучил позицию клуба касательно скандала в твиттере после победного дерби с ЦСКА (1:0).

"Привет, конюшня. Ну как твои дела?" - написали "красно-белые".

"SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил?" - ответили армейцы.

"Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот - конь, перед каждым матчем выходит программа "По коням", диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом "поскакали". Да и твиттер - это площадка, где не общаются языком официальных писем. Баннер с охотником? Очень яркий перформанс получился. Дерби - это максимальный накал страстей", - сказал Фетисов.

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