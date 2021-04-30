В "Спартаке" объяснили уход Камоцци из клуба
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий по поводу прекращения сотрудничества между московским клубом и агентом Франко Камоцци, который был консультантом руководства "красно-белых".
"Франко Камоцци проработал консультантом "Спартака" совсем недолго, с лета. Вероятно до этого он давал какие-то советы в рамках неформального общения. Решение о прекращении сотрудничества он принял сам. Предположу, что коронавирус тоже сыграл свою роль. В условиях ограничений тяжело выполнять свою работу на регулярной основе", - сказал Фетисов.
Сам Камоцци заявил, что работал в "Спартаке" 5 лет, а теперь решил сосредоточиться на развитии собственной компании Blacklist.
Столичная команда по итогам 27 туров занимает третье место в таблице РПЛ.
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Камоцци перестал быть консультантом "Спартака"