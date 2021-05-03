В "Спартаке" объяснили вхождение Заремы и Алекперова в совет директоров клуба

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал включение жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в совет директоров московского клуба.

"Включение Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в совет директоров "Спартака" - это решение акционеров клуба. Работа в комитете по аудиту и вознаграждениям направлена на повышение операционной эффективности и контроль над рациональным использованием финансовых ресурсов клуба", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 27 турах 50 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут сегодня, 3 мая, на выезде с тульским "Арсеналом". Поединок начнется в 16:30 мск.

Не пропустите: "Спартак" высмеял ЦСКА за жалобу на записи "красно-белых" в твиттере. | http://soccernews.ru