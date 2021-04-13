В "Спартаке" объяснили, зачем сотрудник клуба заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива"

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов подтвердил информацию о том, что начальник команды Василий Козловцев заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива".

"Козловцев действительно заходил в судейскую после окончания матча с "Локомотивом" для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляет опубликованная в СМИ незакавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция "Локомотива", а додумки журналистов", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник "Локомотива" Станислав Сухина, которые ранее работал арбитром на матчах чемпионата России, заходил в судейскую комнату перед матчем со "Спартаком". В ближайшее время РФС должен вынести вердикт по этому эпизоду.

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