В "Спартаке" объяснили, зачем сотрудник клуба заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива"

Теги спартак москвалокомотив москва

В "Спартаке" объяснили, зачем сотрудник клуба заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива"

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов подтвердил информацию о том, что начальник команды Василий Козловцев заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива".

"Козловцев действительно заходил в судейскую после окончания матча с "Локомотивом" для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляет опубликованная в СМИ незакавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция "Локомотива", а додумки журналистов", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник "Локомотива" Станислав Сухина, которые ранее работал арбитром на матчах чемпионата России, заходил в судейскую комнату перед матчем со "Спартаком". В ближайшее время РФС должен вынести вердикт по этому эпизоду.

Не пропустите: "Локомотив" ответил на заявление "Спартака" о провокациях Гильерме в адрес болельщиков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" проиграл "Порту", но вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

"Челси" проиграл "Порту", но вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов