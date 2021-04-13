В "Спартаке" объяснили, зачем сотрудник клуба заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива"
Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов подтвердил информацию о том, что начальник команды Василий Козловцев заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива".
"Козловцев действительно заходил в судейскую после окончания матча с "Локомотивом" для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляет опубликованная в СМИ незакавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция "Локомотива", а додумки журналистов", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник "Локомотива" Станислав Сухина, которые ранее работал арбитром на матчах чемпионата России, заходил в судейскую комнату перед матчем со "Спартаком". В ближайшее время РФС должен вынести вердикт по этому эпизоду.
Не пропустите: "Локомотив" ответил на заявление "Спартака" о провокациях Гильерме в адрес болельщиков. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ прошел "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
"Барселона" определилась со стратегией по возможному трансферу Неймара
-
Transfermarkt назвал самых подешевевших футболистов РПЛ
-
В "Спартаке" отреагировали на решение РФС по спорным моментам в матче с "Локомотивом"
-
"Спартак" наказан за расизм фанатов в адрес Гильерме
Лента новостей
-
"Челси" проиграл "Порту", но вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
ПСЖ прошел "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Дембеле играет с травмой уже несколько недель
-
Байи хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
В РФС отреагировали на информацию, что сотрудник "Спартака" заходил в судейсккую на стадионе "Локомотива"
-
"Милан" и "Аталанта" поборются за хавбека "Брюгге", который забил два гола "Зениту"
-
Акинфеев побил "вечный" рекорд чемпионатов России
-
"Барселона" определилась со стратегией по возможному трансферу Неймара
-
В "Спартаке" объяснили, зачем сотрудник клуба заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива"
-
"Ювентус" предлагает Агуэро более высокую зарплату, чем "Барселона"
-
Представитель "Спартака" заходил в судейскую комнату перед матчем с "Локомотивом" (видео)
-
Transfermarkt назвал самых подешевевших футболистов РПЛ
-
Немецкий клуб может перехватить Рангника у "Локомотива"
-
Игроки "Аталанты" подарили одноклубнику футболку Роналду. Ранее Криштиану не дал ему свою майку
-
В "Спартаке" отреагировали на решение РФС по спорным моментам в матче с "Локомотивом"
-
Джибриль Сиссе во второй раз возобновил футбольную карьеру
-
1
Экс-игрок "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду
-
"Милан" пока не возобновлял обсуждение с Доннаруммой нового контракта
-
ПСЖ может подписать Санчо
-
Инсинье требует от "Наполи" увеличить зарплату