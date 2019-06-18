В "Спартаке" оценили вероятность продажи Зе Луиша

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В "Спартаке" оценили вероятность продажи Зе Луиша

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что клуб может продать кабовердийского нападающего Зе Луиша, которым интересуется "Порту".

"В настоящий момент у нас нет ни одного официального предложения ни от одного клуба по Зе Луишу. Но если оно появится, мы готовы его рассмотреть", - приводят слова Цорна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Спартак" отказался продать 28-летнего нападающего за восемь миллионов евро. При этом португальский клуб уже согласовал с игроком условия четырехлетнего контракта.

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