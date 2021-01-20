В "Спартаке" оценили вероятность ухода Урунова

Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов поделился мнением о возможном уходе из команды узбекистанского полузащитника Остона Урунова.

"В настоящее время он является футболистом "Спартака" и мотивирован доказывать свою состоятельность на сборах. При поступлении реальных предложений по продолжению его карьеры в другом клубе спортивный директор совместно с тренерским штабом будут принимать решение", – приводит слова Фетисова "Р-Спорт".

Урунов перешел в "Спартак" летом 2020 года из "Уфы" за один миллионов евро. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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