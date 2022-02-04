В "Спартаке" оценили вероятность возвращения Алекса Крала

Фото инстаграм Алекса Крала

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани дал комментарий по поводу будущего полузащитника Алекса Крала.

"Пока я не знаю, что может случиться. Есть вероятность, что Алекс вернётся в "Спартак" летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал, отличный игрок. Его возвращение зависит от многих факторов. Также не стоит забывать о лимите на легионеров, который тоже может измениться. А возможно, он захочет продолжить играть в Англии, так что пока рано о чём-то говорить", - сказал Каттани.

Напомним, что в конце августа 2021 года "Вест Хэм" арендовал Крала у "Спартака" до завершения сезона с правом выкупа.

В составе "молотобойцев" чешский хавбек сыграл всего 5 матчей. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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