В "Спартаке" оценили вероятность выкупа трансфера Шюррле
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что руководство клуба пока не приняло решение о выкупе трансфера полузащитника Андре Шюррле, который принадлежит дортмундской "Боруссии".
"Выкуп будем оценивать в мае. Пока нельзя оценивать Андре полностью: он пришел в команду, до этого не тренируясь практически два месяца, готовясь к сезону индивидуально. В первых матчах Шюррле сыграл достаточно хорошо, забивал голы и отдавал голевые передачи. Потом провел несколько игр с температурой. Затем у всей команды начался спад, Андре тоже "подсел" и не смог восстановиться, чтобы показать весь свой потенциал. Давайте переждем зиму. Надеемся, что Шюррле вернется к своей чемпионской форме. Если он в итоге эту форму не наберет, у нас нет обязательства его выкупать", - приводят слова Цорна российские СМИ.
Ранее сообщалось, что российский клуб может выкупить права на игрока за восемь миллионов евро.
В нынешнем сезоне 29-летний Шюррле провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Боруссией" действует до лета 2021 года.
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