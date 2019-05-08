В "Спартаке" определили лучшего игрока апреля
Лучшим игроком "Спартака" по итогам апреля признан защитник Георгий Джикия, сообщает официальный сайт клуба.
Джикия занял первое место по результатам голосования среди фанатов, набрав 41 процент голосов. В борьбе за награду он опередил полузащитника Романа Зобнина (15%) и защитника Айртона (9%).
В апреле Джикия провел четыре матча, не отметившись результативными действиями и получил одну желтую карточку.
Всего в этом сезоне 25-летний защитник провел за "Спартак" 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19