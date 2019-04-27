В "Спартаке" определились с новым вице-президентом и селекционером клуба

Пост вице-президента "Спартака" может занять член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов. Кроме того, стало известно, что селекционером клуба станет известный скаут и матч-агент Томас Цорн. Об этом сообщает "Чемпионат".

Напомним, вчера, 26 апреля, клуб сообщил, что по окончании сезона команду покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 баллов.

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