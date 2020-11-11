В "Спартаке" опровергли информацию о заражении Айртона коронавирусом

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов высказался по поводу новости о том, что защитник Айртон заразился коронавирсом.

Ранее о положительном тесте футболиста на Covid-19 сообщила Бразильская конфедерация футбола.

23-летний футболист должен был сыграть за олимпийскую сборную Бразилии в ноябрьских товарищеских матчах с Южной Кореей и Египтом.

"У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную.

Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат", - цитирует Фетисова "СЭ".

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