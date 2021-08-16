В "Спартаке" опровергли интерес к хавбеку "Рейнджерс"

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Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию об интересе московского клуба к полузащитнику "Рейнджерс" Глену Камара.

"Спартак" не интересуется Гленом Камара и тем более не ведёт переговоры ни с ним, ни с его представителями", - заверил Зеленов.

В стартовавшем сезоне финский хавбек сыграл за "Рейнджерс" 3 матча, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость Камара оценивается в 6 миллионов евро.

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