В "Спартаке" опровергли конфликт между Каррерой и руководством клуба

Теги спартак москвамассимо каррера

В "Спартаке" опровергли конфликт между Каррерой и руководством клубаВ московском "Спартаке" опровергли конфликт между бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой и руководством клуба.

Так, на официальном сайте "красно-белых" появилось сообщение следующего содержания: "Сообщалось, что Массимо Каррера был против участия "Спартака" в турнире, запланированном предстоящей зимой в Катаре. На самом же деле Массимо поддержал идею выступления нашей команды в этом соревновании".

Напомним, "Спартак" предложил Каррере посетить игру с "Уралом" и попрощаться с болельщиками. | soccernews.ru

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