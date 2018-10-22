В "Спартаке" опровергли конфликт между Каррерой и руководством клуба

В московском "Спартаке" опровергли конфликт между бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой и руководством клуба.

Так, на официальном сайте "красно-белых" появилось сообщение следующего содержания: "Сообщалось, что Массимо Каррера был против участия "Спартака" в турнире, запланированном предстоящей зимой в Катаре. На самом же деле Массимо поддержал идею выступления нашей команды в этом соревновании".

Напомним, "Спартак" предложил Каррере посетить игру с "Уралом" и попрощаться с болельщиками. | soccernews.ru