В "Спартаке" опровергли расторжение контракта с Ташаевым

Фото инстаграм Александра Ташаева

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин сообщил, что полузащитник Александр Ташаев остаётся игроком "красно-белых".

Ранее появились слухи, что московский клуб расторг контракт с 26-летним футболистом.

"Эта информация не соответствует действительности, никаких договорённостей на этот счёт на данный момент нет", - сказал Кулемин.

Стоит отметить, что Ташаев с августа 2019 года не играет за первую команду "Спартака", прошедший сезон он провёл в дубле.

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