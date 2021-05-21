В "Спартаке" опровергли расторжение контракта с Ташаевым

Теги спартак москваалександр ташаев

В "Спартаке" опровергли расторжение контракта с Ташаевым

Фото инстаграм Александра Ташаева

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин сообщил, что полузащитник Александр Ташаев остаётся игроком "красно-белых".

Ранее появились слухи, что московский клуб расторг контракт с 26-летним футболистом.

"Эта информация не соответствует действительности, никаких договорённостей на этот счёт на данный момент нет", - сказал Кулемин

Стоит отметить, что Ташаев с августа 2019 года не играет за первую команду "Спартака", прошедший сезон он провёл в дубле.

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