В "Спартаке" опровергли расторжение контракта с Ташаевым
Фото инстаграм Александра Ташаева
Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин сообщил, что полузащитник Александр Ташаев остаётся игроком "красно-белых".
Ранее появились слухи, что московский клуб расторг контракт с 26-летним футболистом.
"Эта информация не соответствует действительности, никаких договорённостей на этот счёт на данный момент нет", - сказал Кулемин.
Стоит отметить, что Ташаев с августа 2019 года не играет за первую команду "Спартака", прошедший сезон он провёл в дубле.
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