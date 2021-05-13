В "Спартаке" отказались от комментариев о возможной продаже Ларссона

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Пресс-атташе московского "Спартака" Ярослав Кулемин ушёл от ответа на вопрос о будущем форварда команды Джордана Ларссона.

"Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана. Сейчас он, как и вся команда, сосредоточен на концовке чемпионата и ближайшем матче", - сказал Кулемин.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" готовы продать шведа летом за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Ларссон сыграл за "Спартак" 29 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

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