В "Спартаке" отреагировал на информацию об интересе к Боженову

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов опроверг информацию об интересе клуба к защитнику "Ростова" Кириллу Боженову, который выступает за "Химки" на правах аренды.

"Это неправда", — приводит слова Зеленова ТАСС.

В нынешнем сезоне 21-летний Боженов провел за "Химки" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Ростовом" действует до лета 2026 года.

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