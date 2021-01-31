В "Спартаке" отреагировал на информацию об интересе к Кутепову в Турции

Директор департамента московского "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что защитником команды Ильей Кутеповым интересуется турецкий "Газиантеп".

"Соответствующих запросов в клуб не поступало. К нашим игрокам всегда есть интерес — на то мы и "Спартак", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что в составе "Газиантепа" Кутепов может заменить травмированного Жана-Армеля Бийика.

В нынешнем сезоне 27-летний Кутепов провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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