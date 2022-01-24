В "Спартаке" отреагировали на бойкот фанатов

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий касательно планов фанатов не ходить на матчи команды до отмены системы Fan ID на стадионах.

"Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики "Спартака" - лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме", - сказал Зеленов.

Напомним, что Госдума России приняла закон о введении Fan ID 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.

"Спартак" идёт на 9-м месте в таблице РПЛ после 18 туров.

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