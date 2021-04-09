В "Спартаке" отреагировали на данные о колоссальных убытках клуба от трансферов
Фото сайт "Спартака"
Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий касательно появившихся данных о трансферной деятельности клуба.
Накануне телеграм-канал BlackMirror "слил" почтовые архивы владельца "красно-белых" Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой. В одном из опубликованных графиков указывалось, что спартаковцы в период с 2004 по 2019 год потеряли на трансферах 276 миллионов евро. За указанный срок было потрачено на новичков 473 миллиона евро, а заработано на продажах игроков - 197 миллионов.
"Часть опубликованных документов достоверная, а часть вызывает вопросы. В частности, происхождение сумм убытков от трансферов нам непонятно. Наши данные, которые мы собираем в том числе для УЕФА, на порядок отличаются от опубликованных", - сказал Фетисов.
Не пропустите: Футболисты "Зенита" больше всех из РПЛ потеряли в стоимости за последние 15 лет. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы"
-
"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем
-
Французские СМИ превознесли ПСЖ после победы над "Баварией"! Мы собрали лучшие отрывки из их материалов
-
"Зенит" объявил о досрочном уходе спортивного директора
-
Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности
Лента новостей
-
Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси
-
Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы"
-
Мусаев назвал свои трансферные ошибки в "Краснодаре"
-
Карпин высказался о возможности возвращения в "Спартак"
-
"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем
-
В "Спартаке" отреагировали на данные о колоссальных убытках клуба от трансферов
-
Французские СМИ превознесли ПСЖ после победы над "Баварией"! Мы собрали лучшие отрывки из их материалов
-
"Вильярреал" - в одном матче от повторения клубного рекорда в Лиге Европы
-
Мусаев оценил решение "Краснодара" заменить его на Гончаренко
-
Тадич впервые не забил пенальти за "Аякс", прервав впечатляющую серию
-
Сульшер прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Гранадой" в Лиге Европы
-
Карпин порассуждал о судействе в РПЛ
-
"Аталанта" выбирает между тремя вратарями
-
Игнашевич назвал лучшего защитника РПЛ
-
Голый мужчина выбежал на поле во время четвертьфинала Лиги Европы
-
"Краснодар" трудоустроил ещё двух экс-тренеров ЦСКА
-
"Зенит" объявил о досрочном уходе спортивного директора
-
Аленичев высказался о приглашении Олича в ЦСКА
-
Севилья может войти в число городов, принимающих матчи Евро-2020
-
Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности