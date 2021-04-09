В "Спартаке" отреагировали на данные о колоссальных убытках клуба от трансферов

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Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий касательно появившихся данных о трансферной деятельности клуба.

Накануне телеграм-канал BlackMirror "слил" почтовые архивы владельца "красно-белых" Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой. В одном из опубликованных графиков указывалось, что спартаковцы в период с 2004 по 2019 год потеряли на трансферах 276 миллионов евро. За указанный срок было потрачено на новичков 473 миллиона евро, а заработано на продажах игроков - 197 миллионов.

"Часть опубликованных документов достоверная, а часть вызывает вопросы. В частности, происхождение сумм убытков от трансферов нам непонятно. Наши данные, которые мы собираем в том числе для УЕФА, на порядок отличаются от опубликованных", - сказал Фетисов.

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