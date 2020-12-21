В "Спартаке" отреагировали на дисквалификацию Тедеско

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В "Спартаке" отреагировали на дисквалификацию Тедеско

Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий по поводу наказания главного тренера команды Доменико Тедеско со стороны КДК РФС.

Напомним, что немецкого наставника дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей по итогам игры 18-го тура РПЛ против "Сочи" (0:1).

Тедеско вызывающе вёл себя в ходе встречи. В частности, он показывал в сторону скамейки запасных "барсов" жест, символизирующий деньги, а после финального свистка конфликтовал с вратарём Сосланом Джанаевым в подтрибунном помещении.

"Запросили в КДК мотивационную часть решения. После изучения материалов сформируем свою позицию", - сказал Фетисов.

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