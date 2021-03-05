В "Спартаке" отреагировали на информацию, что Тедеско мог продлить контракт при условии увеличения зарплаты

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал слухи, согласно которым клуб мог сохранить главного тренера Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что в прошлом году немец выразил готовность продлить контракт с "красно-белыми" при условии увеличения зарплаты с 1,5 до 2,5 миллиона евро за сезон. Однако руководство решило отложить переговоры до лета, после чего наставник объявил об уходе.

"Информация о готовности Тедеско переподписать контракт на улучшенных условиях не соответствует действительности. Стороны не дошли до обсуждения нового возможного соглашения из-за позиции главного тренера", - сказал Фетисов.

Тедеско покинет "Спартак" по окончании текущего сезона на правах свободного агента. По словам тренера, к решению уйти его подтолкнула длительная разлука с семьей из-за пандемии.

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