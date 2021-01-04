В "Спартаке" отреагировали на информацию о продаже Мирзова в "Химки"

Представитель московского "Спартака" опроверг информацию о том, что клуб продаст полузащитника Резиуана Мирзова в "Химки" за 600 тысяч евро.

"В "Спартак" по поводу выкупа Мирзова ни "Химки", ни другой клуб не обращались. Сумма 600 тысяч? Вы серьезно? Резиуан стоит гораздо дороже", – приводит слова сотрудника "Спартака" Sport24.

27-летний Мирзов в нынешнем сезоне выступает за "Химки" на правах аренды, провел за клуб девять матчей и забил четыре гола. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Романцев назвал оптимальный вариант на замену Тедеско в "Спартаке". | http://soccernews.ru