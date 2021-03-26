В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном назначении Бенитеса

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Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал слухи, согласно которым в шорт-лист клуба входит известный испанский тренер Рафаэль Бенитес.

"СМИ могут хоть каждый день называть по новой фамилии. Возможно, когда-то получится угадать", - сказал Фетисов.

Последним клубом Бенитеса был китайский "Далянь Ифан". Также он возглавлял такие команды, как "Валенсия", "Ливерпуль", "Интер", "Наполи", "Реал" и "Челси".

"Спартак" ищет замену действующему наставнику Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий ближайшим летом.

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