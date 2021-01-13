В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном приглашении Торстена Финка

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что московскому клубу предложили услуги немецкого специалиста Торстена Финка.

"Это слухи. Мы слухи не комментируем", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что летом "Спартак" покинет главным тренер команды Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт с клубом.

53-летний Финк в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал "Ингольштадт", "Базель", "Гамбург", АПОЭЛ, "Аустрию", "Грассхоппер" и "Виссел Кобе".

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