В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном уходе Глушенкова

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин подтвердил информацию о том, что московский клуб ведет переговоры с самарскими "Крыльями Советов" по трансферу полузащитника Максима Глушенкова.

"Переговоры по Глушенкову идут. Пока это все, что можем сказать", — приводит слова Кулемина Sport24.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются подмосковные "Химки".

21-летний Глушенков в прошлом сезоне выступал за "Спартак", а во второй части сезона перешел в "Химки" на правах аренды. Всего он провел 11 матчей в Российской Премьер-Лиги и забил два гола. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2023 года.

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