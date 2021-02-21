В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном уходе Мозеса
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что нигерийский полузащитник Виктор Мозес покинет московский клуб по окончании сезона.
"Рано говорить об этом. Должно пройти несколько официальных игр, как минимум. Потом можно вернуться к обсуждению этой темы", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что "Спартак" не планирует выкупать трансфер 30-летнего Мозеса у лондонского "Челси", хотя "красно-белые" имеют такую возможность за 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мозес провел за "Спартак" 10 матчей и отметился одним голом.
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