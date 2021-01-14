В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном уходе Урунова
Директор по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что клуб готов рассмотреть предложения по трансферу узбекистанского полузащитника Остона Урунова.
"По Остону Урунову позиция такая, он поехал на сбор. Будут предложения — будут рассматривать. Предложений на данном моменте нет", - приводит слова Фетисова Sport24.
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Рубин" и "Уфа".
Урунов перешел в "Спартак" летом 2020 года из "Уфы" за один миллионов евро. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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