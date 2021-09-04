В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном увольнении Витории

Фото твиттер "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Руй Витория не будет отправлен в отставку в ближайшее время.

"А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации", - сообщил глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.

Витория возглавил "Спартак" в мае, сменив Доменико Тедеско. Стороны заключили контракт на два года.

Команда провалила старт сезона, проиграв пяти из восьми матчей. В турнирной таблице РПЛ москвичи идут на 10-м месте.

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