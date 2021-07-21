В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможной покупке защитника "Аякса"

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В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможной покупке защитника "Аякса"

Фото: инстаграм Шона Клайбера/Автор неизвестен

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о том, что московский клуб может купить защитника амстердамского "Аякса" Шона Клайбера.

"Спартак" не интересуется Клайбером", — приводит слова Кулемина "Чемпионат".

26-летний Клайбер выступает за "Аякс" с 2020 года. В прошлом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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