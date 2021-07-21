В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможной покупке защитника "Аякса"
Фото: инстаграм Шона Клайбера/Автор неизвестен
Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о том, что московский клуб может купить защитника амстердамского "Аякса" Шона Клайбера.
"Спартак" не интересуется Клайбером", — приводит слова Кулемина "Чемпионат".
26-летний Клайбер выступает за "Аякс" с 2020 года. В прошлом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23