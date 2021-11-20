В "Спартаке" отреагировали на информацию о встрече Федуна с итальянским тренером

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что владелец московского клуба Леонид Федун провел встречу с итальянским тренером Паоло Ваноли.

"Леонид Федун не мог ни с кем обедать в Италии по той простой причине, что находится в Москве", — приводит слова Зеленова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Ваноли может возглавить "Спартак", а нынешний наставник "красно-белых" Руй Витория будет отправлен в отставку.

Напомним, что Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте.

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