В "Спартаке" отреагировали на информацию о встрече Федуна с итальянским тренером
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что владелец московского клуба Леонид Федун провел встречу с итальянским тренером Паоло Ваноли.
"Леонид Федун не мог ни с кем обедать в Италии по той простой причине, что находится в Москве", — приводит слова Зеленова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Ваноли может возглавить "Спартак", а нынешний наставник "красно-белых" Руй Витория будет отправлен в отставку.
Напомним, что Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте.
Не пропустите: Витория высказался о поражении "Спартака" в матче с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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