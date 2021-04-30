В "Спартаке" отреагировали на информацию о зарплате Газизова

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Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал опубликованные данные о зарплате бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

"На слитом документе печать и подпись отсутствуют. Я уже говорил, что часть слитой информации является фейком", - сказал Фетисов.

По информации телеграм-канала Black Mirror, функционер зарабатывал в "Спартаке" 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей в месяц.

Газизов занимал пост гендиректора столичного клуба с июля по декабрь 2020 года.

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